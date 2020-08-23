Анна Скиртенко найдена мертвой. Харьковскую пианистку искали неделю

В Харькове обнаружили мертвой пиантистку Анну Скиртенко, которая пропала без вести в прошлое воскресенье, 16 августа.

Об этом сообщает местное издание “Город Х”.

По предварительным данным, женщина покончила с собой, ее нашли недалеко от дома волонтеры поисковой группы “Милена”, на место сразу же вызвали полицию.

В правоохранительных органах говорят, что тело передадут на экспертизу.

“Женщина, которая была в розыске, повесилась в зарослях недалеко от школы и собственного дома. По словам волонтеров, вокруг да около много раз велись поисковые работы, но нашли только сегодня. Они собирались утром, чтобы продолжить поиски и буквально через полчаса обнаружили тело”, – заявил источник.

Отмечается, что Анна Скиртенко была джазовой пианисткой, композитором и исполнительницей собственных песен, работала концертмейстером музыкального училища им. Лятошинского.

Как сообщал “источник”, ранее под Черниговом загадочно погибла девушка – нашли без сознания истекающую кровью.