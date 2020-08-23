“Состояние тяжелое”: Тимошенко заболела коронавирусом – пресс-секретарь

Народный депутат Юлия Тимошенко заболела коронавирусной болезнью. Состояние политика оценивают как тяжелое.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь председателя ВО “Батькивщина” Марина Сорока.

По словам пресс-секретаря, тест на коронавирус у Тимошенко показал положительный результат.

“Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!”, – сообщила пресс-секретарь Тимошенко.

Как сообщал “источник”, президент Владимир Зеленский признался, что его 7-летний сын также переболел коронавирусной болезнью после того, как COVID-19 заразилась его жена Елена.

Также стало известно, что глава Тернопольской ОГА Владимир Труш заболел коронавирусом.