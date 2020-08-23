Киев побил новый антирекорд по коронавирусу – Кличко грозит ужесточением карантина

В Киеве установили новый антирекорд по коронавирусу – за минувшие сутки, 22 августа, в столице обнаружили 307 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Среди заболевших 18 детей.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

В столице по состоянию на 23 августа лабораторно подтверждены 11 814 случаев COVID-19. За минувшие сутки выздоровели 84 человека. Всего коронавирус преодолели 3766 жителей Киева.

Заболели:

152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет

137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет

6 девочек – от 6 до 14 лет и 12 мальчиков от 2 мес до 15 лет.

Также заболели восемь медиков.

“Выросло и количество больных, которым требуется госпитализация. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 56 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 52, в Шевченковском, Соломенском и Днепровском – по 34 случая, в Печерском районе – 32 выявленных больных”, – сообщил Кличко.

Также сообщается, что в столице в стационарах находятся 558 больных COVID-19, среди которых 15 детей.

“105 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 9 киевлян – под аппаратами ИВЛ. С подозрением на коронавирус в больницах находится 75 киевлян. Больных пневмонией – 748. Только за прошедшие сутки госпитализировали 74 таких пациента”, – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы призвал киевлян быть сознательными перед угрозой смертельной болезни – носить защитные маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и не идти в места скопления людей.

“Я призываю всех наконец понять степень угрозы и прекратить вести себя, будто вируса нет, если мы не хотим вернуться к строгому карантину, чтобы снова остановился общественный транспорт, закрылись детские сады, а бизнес – сидел по домам”, – подчеркнул Кличко.

Как сообщал “источник”, за прошедшие сутки, 22 августа, в Украине выявлено 1 987 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 23 августа зафиксированы 104 958 случаев коронавирусной инфекции в Украине.