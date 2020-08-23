Как купить авто в Европе и растаможить его во время карантина: разъяснение для украинцев

Автоперекупщик и YouTube-влогер Александр Еременко рассказал украинцам, как во время карантина можно привезти из Европы и растаможить в Украине автомобиль.

Об этом он рассказал в своем YouTube-канале.

Поскольку в настоящее время Украина находится в “красной зоне” из-за пандемии COVID-19, украинцев не пускают в европейские страны даже с “безвизом”. Исключение могут иметь те украинцы, которые имеют “вид на жительство” в ЕС или приглашение на работу или учебу. Такие “липовые” документы могут сделать бизнесмены, которые занимаются “евротурами” украинцев за границу для покупки автомобилей.

Как въехать в Литву или Польшу

Ранее в Литву можно было попасть через Беларусь или Латвию, однако Беларусь также внесли в “красную зону” и обязали проходить 2-недельный карантин в Литве. Сегодня в Европу можно въехать только через Венгрию. Однако следует знать, что эту страну надо оставить в течение 24 часов, а на границе с Украиной огромные очереди.

Стоимость документов и дороги (в микроавтобусе) в зависимости от ситуации – 250-300 евро.

Если вы планируете купить автомобиль в Литве, нужна купчая, для которой нужно заключить соглашение с брокером. По характеристикам авто и фотографиями брокер скажет, какую сумму ставить в купчей.

Стоимость услуг брокера – 200-300 долларов США.

После этого вы едете в Regitra (Сервисный центр Литвы), чтобы снять автомобиль с учета. Вместе с этим документом новому владельцу авто выдадут еще и транзитный номер.

Кроме того, нужно купить страховку “Зеленая карта” для поездки Европой на минимальный срок. Перерегистрация и страховка автомобиля обойдется в 100 евро.

Приобретенным автомобилем придется ехать из Литвы через Польшу. Таким маршруту можно провезти запчасти и колеса, продукты.

Пока вы едете по Европе, у таможенного брокера есть время, чтобы оформить предварительную декларацию. Таможенные платежи согласно начислений брокера нужно заплатить до пересечения границы, но стоит помнить, что плательщиком должен быть человек, на кого будет растаможиваться машина. С платежкой и копией ПД можно въехать на таможенную территорию Украины и следовать к своему городу, где полностью оформить автомобиль.

Проживание в Европе, питание и топливо обойдется примерно в 200-300 евро.

Какой автомобиль привезти из Европы под растаможку

Акцизный налог на дизельные автомобили в полтора раза больше, чем на бензиновые, поэтому сейчас чаще привозят автомобили именно с бензином объемом 1,2-2,0 л. Причем недорогие: Skoda Fabia, Dacia, Renault Scenic и Megane, Hyundai i30, Opel Zafira, VW Polo. Растаможка таких автомобилей в Украине обойдется в 1500 – 2000 евро.

После растаможки необходимо сертифицировать автомобиль (100 долларов) и зарегистрировать (25 долларов плюс сбор в Пенсионный фонд в размере 3% от цены автомобиля).

Как сообщал “источник”, в Украине могут отменить акцизный сбор при таможенном оформлении иностранных транспортных средств, которые ввозятся на территорию страны.