Ученые сделали рентген египетским мумиям и были потрясены – они хранят жуткую тайну

Ученые из Университета Суонси в Уэльсе изучили при помощи 3D-томографа три мумии животных – кошки, кобры и птицы, которые хранятся в Музее египетских древностей, и были потрясены.

Об этом сообщает Science News.

По словам исследователей, сканирование костей трех образцов дало возможность идентифицировать кошку как домашнего котенка (Felis catus), птицу как евразийскую пустельгу (Falco tinnunculus ) и змею как египетскую кобру (Naja haje).

Кроме того, выяснилась причина смерти двух животных: котенка задушили, а змеи сломали шею. Змея также страдала от повреждения почек, возможно, в результате нехватки воды ближе к концу своей жизни.

Ученые утверждают, что гибель этих животных связана с жуткой тайной – они служили подношениями египетским богам.

“С помощью виртуальной реальности я могу сделать череп кошки размером с мой дом и бродить по нему”, – отметил инженер из Университета Суонси в Уэльсе Ричард Джонстон.

Как сообщал “источник”, ранее в Мексике обнаружили огромный дворец майя. Строение имеет длину 55 метров, ширину 15 метров, а в высоту достигает 6 метров, состоит из шести комнат.