Ученые выяснили, почему иммунитет быстро “забывает” коронавирус – выводы крайне печальны

Ученые из Гарварда выяснили почему иммунитет к COVID-19 существует относительно недолго, ведь концентрация антител в организме больных падает до малозаметного уровня примерно за 3–4 месяца.

Выводы ученых опубликовал научный журнал Cell.

Профессор Гарвардского университета Шив Пиллаи и его коллеги в ходе своего последнего исследования наблюдали за тем, что происходило в лимфатических узлах пациентов, которые перенесли тяжелые формы COVID-19 или не справились с болезнью.

Результаты показали, что при коронавирусной инфекции нарушается работа так называемых герминативных центров. Так биологи называют особые зоны в лимфатических узлах, куда мигрируют зрелые лимфоциты, проглотившие антиген вируса.

После такие лимфоциты начинают активно размножаться и вырабатывать различные вариации антител к этому антигену. Этот процесс ускоряется благодаря тому, что вспомогательные клетки герминативных центров привлекают внимание незрелых лимфоцитов, заставляя их проникать внутрь себя и присоединяться к процессу выработки иммунной реакции.

После того, как этот процесс завершится, герминативные центры распадаются. В результате возникает набор иммунных клеток, которые активно вырабатывают антитела, и так называемые В-клетки памяти, которые могут существовать в крови человека неограниченно долгое время и могут быстро распознать вирус в случае последующих контактов с ним.

Как выяснили биологи, при заражении SARS-CoV-2 герминативные центры просто не формировались в организме больных. Дело в том, что из-за инфекции в их крови появлялось большое количество белка TNF.

Как правило, это вещество помогает воспалению и активации иммунитета. Однако в случае с коронавирусной инфекцией оно мешает работе особого типа Т-клеток, которые отвечают за формирование герминативных центров и привлечение в них В-клеток. Когда ученые нейтрализовали TNF в организме больных мышей с помощью антител, их герминативные центры возобновили работу. Это говорит о том, что подобную методику подавления воспалений можно использовать и при борьбе с COVID-19.

Пиллаи и его коллеги считают, что все это свидетельствует в пользу того, что коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли можно будет сформировать.

Ранее “источник” сообщал, что за прошедшие сутки, 22 августа, в Украине выявлено 1 987 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 23 августа зафиксированы 104 958 случаев коронавирусной инфекции в Украине.