Больницу с Алексеем Навальным в Германии окружили силовики: что происходит

Здание Берлинской университетской больницы “Шарите”, где находится после госпитализации известный российский оппозиционер Алексей Навальный, окружили полицейские.

Об этом сообщает Sputniknews.

По данным издания, возле больницы стоят два полицейских микроавтобуса, третья машина стоит перед входом в приемную. Кроме того, полиция патрулирует помещения больницы и стоит перед входом в здание.

“Мы останемся здесь на всю ночь. Да, это связано с госпитализацией Навального”, – заявили в полиции.

Отмечается, что охранять больницу будут круглосуточно.

В настоящее время врачи “Шарите” готовят отчет о состоянии здоровья Навального.

Как сообщал “источник”, известный российский оппозиционер Алексей Навальный находится в глубокой коме после вероятного отравления.