Как у Рады отметили День флага: эксклюзивный фоторепортаж

В воскресенье, 23 августа, на площади Конституции перед Верховной Радой Украины прошло торжественное поднятие Государственного флага Украины, посвященное Дню Государственного Флага и Дню Независимости Украины.

Эксклюзивные фото торжества сделал корреспондент “источника” Александр Гончаров.

В торжествах приняли участие Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, руководство Верховной Рады Украины, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, главы парламентских комитетов, народные депутаты Украины и члены Кабинета Министров Украины.

Как сообщал “источник”, 22 августа в 20:30 в Киеве состоялась торжественная церемония поднятия самого большого Государственного Флага Украины в стране. Событие приурочили ко Дню Государственного Флага Украины и очередной годовщине Независимости Украины.