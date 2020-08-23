Девушка оригинально отомстила парню-изменнику и взорвала сеть – он этого не забудет никогда

Девушка нашла оригинальный метод отомстить парню, который ей изменил – перед тем, как он забрал свои вещи, она насыпала в них кучу разноцветных блесток, избавиться от которых в квартире будет очень сложно.

Об этом пишет “Ридус”.

Фиби Миддлтон восхитила своим поступком сеть, ведь изменнику придется долго убираться. Ролик с “актом возмездия” собрал более 15 млн просмотров и 4 млн лайков.

Как сообщал “источник”, в России мужчина и женщина поссорились из-за места на парковке, и мужчина в результате устроил безумный акт мести. Он решил взорвать автомобиль обидчицы.

Также под Запорожьем женщина виртуозно отомстила своему супругу за измену. На столбах в Мелитополе появились фото мужчины, которого уличили в измене.