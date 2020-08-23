Водитель показал камере автофиксации неприличный жест – и попал на большие деньги

В Германии водитель авто отличился дерзкой выходкой на дороге, показав камере автофиксации нарушений ПДД неприличный жест.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает местная полиция.

26-летний владелец автомобиля BMW двигался по дороге 289 между Майнлеусом и Кульмбахом со скоростью 81 км/ч вместо разрешенных 70 км/ч и показал объективу средний палец.

Вместо штрафа в 20 евро за превышение скорости, он получил еще один штраф за оскорбление полиции в 1 400 евро. На этом правоохранители решили не останавливаться – мужчину лишили права управления автомобилем сроком на один месяц.

Стоит отметить, что в конце апреля 2020 года в Германии вступили в силу изменения в ПДД, наказание за нарушение скоростного режима и правил парковки усилено.

Водителя могут лишить права управления транспортным средством сроком на один месяц за превышение скорости на 21-25 км/ч внутри населенных пунктов и на 26-30 км/ч вне населенных пунктов. Сам же штраф составляет 20 евро – за превышение до 10 км/ч вне населенных пунктов, 30 евро – на территории населенных пунктов.

Как сообщал “источник”, ранее украинских водителей предупредили об интересном “трюке” со штрафами за нарушение ПДД.