Сторонники теории заговора нашли на Марсе саркофаг и бутылку пива – и это еще не все странности

Теоретики заговора неутомимо изучают фотографии Марса, ища необычные объекты. И если подавляющее большинство из них можно подвергнуть сомнениям из-за ошибочной идентификации, некоторые загадочные находки никогда не получат научного объяснения NASA.

Об этом пишет The Sun.

1. Марсианский “солдат”

Еще в 2017 году охотники за инопланетянами заявили, что они обнаружили свидетельства существования древнего марсианского “солдата”, которого якобы увидели замерзшим на Красной планете.

На изображениях, сделанных марсоходом Curiosity, обнаружили гуманоидное существо в скафандре и с оружием. Некоторые считали, что вероятный инопланетянин был в скафандре и с оружием, что подчеркнуто на отредактированном изображении.

2. Греческий философ

Эта неприметная скала внешне напоминает древнегреческого философа Сократа. Он – один из величайших умов истории, а фанатики теории заговора убеждены, что Сократ также баловался космическими путешествиями.

3. Древний египетский саркофаг

Популярный фанат теории заговора Скотт Уоринг предположил, что эта скала странной формы была древнеегипетским саркофагом. Он утверждал, что в августе прошлого года заметил следы саркофага, встроенного в скалистую поверхность Красной планеты. Скотт сказал, что его “открытие” доказало, что древние египтяне пришли с Марса.

4. Пивная бутылка

Некоторые эксцентричные онлайн-комментаторы полагают, что это похоже на бутылку марсианского пива. Снимок был сделан марсоходом NASA Spirit во время миссии на поверхности Марса в ноябре 2007 года.

5. Марсианский медведь и его детеныш

На этом изображении NASA показано то, что некоторые называют марсианским медведем и его детенышем.

6. Статуи пришельцев

На этом изображении увидели похожую на человека фигуру на скале, которая, как утверждали теоретики заговора, была статуей пришельца.

Как сообщал “источник”, астронавт NASA и официальный представитель ВМС США Крис Кэссиди показал невероятные снимки урагана “Женевьев”, сделанные с Международной космической станции (МКС).