Над Беларусью нависает эхо 1989 года – Bloomberg

Президент Беларуси Александр Лукашенко на неделе посетил один из крупнейших государственных заводов в Минске, чтобы показать, что он все еще пользуется поддержкой, несмотря на общенациональные призывы к его отставке. Однако ему следовало бы помнить о судьбе Николае Чаушеску.

Об этом пишет Bloomberg.

Тень Румынии

В декабре 1989 года решение последнего коммунистического лидера Румынии Николае Чаушеску противостоять революции в стране, отправив тысячи якобы лояльных заводских рабочих на митинг, что оказалось роковой для него ошибкой. Его избили, а затем схватили и казнили.

Именно такие параллели с посещением Лукашенко Минского завода колесных тягачей, который строит транспортеры для российских ракет, бросились в глаза.

“Беларусь никогда не будет прежней, – заявил бывший посол Великобритании в республике Найджел Гулд-Дэвис на онлайн-брифинге. – У Лукашенко нет будущего”.

Лукашенко находится у власти, и, похоже, он полон решимости противостоять протестам, на которые вышли сотни тысяч людей на улицы, и международному осуждению президентских выборов 9 августа, в которых, как он утверждал, он одержал победу.

Однако в мире многое изменилось с момента падения диктатора Румынии на фоне революционных настроений, которые смели коммунистические режимы в Восточной Европе и положили конец Холодной войны.

США при президентстве Дональда Трампа, похоже, менее заинтересованы в решении вопросов европейской безопасности. И когда кремлевский лидер Михаил Горбачев ушел в отставку из-за потери Советским Союзом восточноевропейских сателлитов, Владимир Путин сегодня пытается восстановить контроль над так называемым ближним зарубежьем России.

Чем закончится история протестного движения в Беларуси – будь то свержение Лукашенко вроде режима Чаушеску, или же удержание власти за счет сочетания репрессий и внешней поддержки как у режима Николаса Мадуро в Венесуэле, – все это будет иметь серьезные последствия не только для белорусской нации с населением 9,4 миллиона человек, но также и их соседей по Европейскому Союзу и России.

Военное развертывание

Лукашенко показывает, что он по-прежнему контролирует белорусские спецслужбы и готов их использовать. В пятницу он обвинил Запад в планировании вторжения с целью захвата Гродненской области Беларуси недалеко от границы с Польшей, где раньше по его приказу развернули вооруженные силы Беларуси для крупномасштабных учений. По словам Лукашенко, он рассказал Путину об угрозе, добавив, что безопасность Беларуси также является проблемой для России.

Гулд-Дэвис, старший научный сотрудник по России и Евразии в Международном институте стратегических исследований в Лондоне, назвал военное развертывание в Беларуси всего лишь вопросом времени.

В своих телефонных разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном президент РФ Владимир Путин заявил, что он будет считать любое европейское вмешательство или давление “неприемлемыми”, что потенциально может подготовить почву для еще одной беспорядочной геополитической войны за бывшие советские республики после Грузии, Молдовы и Украины.

Между Западом и Россией

В среду лидеры 27 стран-членов ЕС попытались дать оценку событиям в Беларуси, заявив на виртуальном саммите, что они не признают выборы, на которых Лукашенко получил 80% голосов и шестой срок.

Путин, со своей стороны, на протяжении многих лет требовал от Лукашенко согласия на объединение их двух стран в союзное государство, на что белорусский лидер в принципе согласился в 1999 году во времена экс-президента России Бориса Ельцина. С тех пор он упорно сопротивлялся, опасаясь поглощения Беларуси Россией.

Со своей стороны ослабление позиций президента Лукашенко может дать Путину возможность, наконец, заключить эту сделку. Более того, в кругу кремлевского лидера уже размышляют над вопросом, не лучше ли России иметь дело с оппозицией, если власть Лукашенко упадет.

“Россия была, есть и будет участвовать в белорусской политике и белорусской экономике”, – сказала Анна Мария Дайнер, аналитик по безопасности Польского института международных отношений, на виртуальном брифинге.

Родится ли новая белорусская демократия

Беларусь, которая понесла катастрофические потери во время Второй мировой войны, была восстановлена при Советском Союзе и стала одной из его самых богатых и технологически развитых республик. Независимость, к которой она пришла в 1991 году, не получила широкого одобрения среди граждан страны, поскольку на предыдущем референдуме, организованном советской властью, 84% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в союзе. Идея воссоединения с Россией стала популярной.

“Со временем это изменилось, поскольку страна получила свой первый устойчивый опыт в качестве современного независимого государства”, – утверждает Нелли Бэкус, специалист по постсоветскому пространству, которая преподает историю в Университете Эксетера в Великобритании.

Белорусы были включены в политические союзы с 13 века, в том числе в рамках Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи и Советского Союза. Но в соответствии с февральским опросом, проведенным негосударственным агентством BAW, 75% белорусов теперь хотят оставаться независимыми.

По словам Бэкус, Путин давно потерял возможность поглотить Беларусь, хотя и не из-за любых националистических или прозападных настроений, заметно отсутствовавших в протестах. По ее словам, “мы наблюдаем не рождение нации, а рождение демократии”.

Проблема для всех сторон заключается в том, что требования справедливости и демократических принципов не позволяют России подчинить страну собственной отнюдь не демократической политической системе, в то время как геополитически нейтральный тон протестов вряд ли будет достаточным для удовлетворения амбиций Путина.

Результатом для Беларуси, по словам Анны Марии Дайнер, является нестабильная ситуация, в которую Путин неохотно вмешивается непосредственно из-за страха разжечь антироссийские настроения и не решается на более серьезные действия.

“Вы не можете предсказать, что произойдет сегодня вечером, не говоря уже о более отдаленном будущем”, – сказала она.

Как сообщал “источник”, 22 августа в городах Беларуси прошли новые акции протеста. Люди вышли на улицы Минска, Бобруйска, Могилева и Солигорска с протестами против насилия.