В России заявили о “торпеде судного дня”, способной проплыть 10 км и взорвать целый город

В России создали “торпеду судного дня” под названием “Посейдон”, детальные характеристики которой раскрыли только после того, как Королевскому флоту Великобритании пришлось сопровождать девять российских военных кораблей в водах, близких к Соединенному Королевству.

Об этом пишет Mirror.

По словам разработчиков, торпеда под кодовым названием “Статус-6”, является частью растущего арсенала, разрабатываемого Россией. “Посейдон” развивает скорость до 100 узлов и может погружаться на глубину до 1 000 м.

Торпеда может преодолеть расстояние в 10 км и взорвать целый прибрежный город. Она будет “прижиматься” к морскому дну, чтобы избежать обнаружения, прежде чем достигнет заранее установленной цели.

Ее ядерная боеголовка мощностью две мегатонны вызовет взрыв, эквивалентный 2 000 тоннам в тротиловом эквиваленте, который будет иметь радиус 6,5 км и способен убить и ранить миллионы людей.

Как сообщал “источник”, ранее в сети показали фото нового ручного пулемета от российского концерна “Калашников”, который планируется представить на военно-техническом форуме в России.