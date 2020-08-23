Рыбаки забыли спрятать приманку на лодке – и зрелище потрясло не только их

Рыбаки из Кабо-Сан-Лукас забыли спрятать приманку на лодке и отвлеклись на некоторое время, но увиденная вскоре картина потрясла не только их.

Соответствующее видео опубликовано на Reddit.

К приманке добрался морской лев, который даже не испугался людей.

“Это был счастливый момент… Я люблю этих животных”, – сказал рыбак.

Как сообщал “источник”, ранее в Архангельске (Россия) рыбак поймал необычного речного жителя – полутораметрового водоплавающего шахматного ужа. Его многие рыбаки приняли за гадюку из-за его нестандартной, нетипичной для особей его вида, окраски.

Также в озере Нобель, что находится в пойме реки Припять в Ровенской области, удачливый рыбак поймал огромного сома. Он имеет длину около двух метров и весит 47 килограммов.