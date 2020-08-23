“Попросите у Бога”: Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага и призвал вывешивать флаги из окон.

Об этом он сказал в видеообращении.

“Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это – синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души”, – отметил глава государства.

Он призвал украинцев вывесить сегодня флаг из своего окна или повязать на руку сине-желтую ленту.

“Просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны. С Днем Государственного флага!”, – сказал президент.

Праздник установлен “в честь многовековой истории украинского державотворчества, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины”, согласно Указу Президента от 23 августа 2004 года.

В 2009 году были внесены изменения в этот указ и введена ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Ранее “источник” сообщал, что в воскресенье, 23 августа, отмечается День флага Украины – общегосударственный украинский праздник, который посвящен государственному символу.