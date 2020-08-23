В Украине почти 2 000 новых случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки, 22 августа, в Украине выявлено 1987 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 23 августа зафиксированы 104 958 случаев коронавирусной инфекции в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в собственном Telegram-канале.
По состоянию на 9:00 23 августа в Украине выявлено 104 958 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2271 – летальный. За период эпидемии болезнь преодолели 52 235 украинцев. За минувшие сутки зафиксировано 1987 новых случаев. Всего проведено 1416001 тестирования методом ПЦР. За минувшие сутки выздоровели 500 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 3592 случая;
Волынская область – 5102 случая;
Днепропетровская область – 1966 случаев;
Донецкая область – 1234 случая;
Житомирская область – 2821 случай;
Закарпатская область – 6987 случаев;
Запорожская область – 1331 случай;
Ивано-Франковская область – 7805 случаев;
Кировоградская область – 764 случая;
г. Киев – 11814 случаев;
Киевская область – 4952 случая;
Львовская область – 13 111 случаев;
Луганская область – 243 случая;
Николаевская область – 981 случай;
Одесская область – 5909 случаев;
Полтавская область – 642 случая;
Ровенская область – 8460 случаев;
Сумская область – 1165 случаев;
Тернопольская область – 4626 случаев;
Харьковская область – 7493 случая;
Херсонская область – 334 случая;
Хмельницкая область – 1946 случаев;
Черновицкая область – 8926 случаев;
Черкасская область – 1286 случаев;
Черниговская область – 1468 случаев.
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