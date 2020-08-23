В Украине почти 2 000 новых случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки, 22 августа, в Украине выявлено 1987 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 23 августа зафиксированы 104 958 случаев коронавирусной инфекции в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в собственном Telegram-канале.

По состоянию на 9:00 23 августа в Украине выявлено 104 958 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2271 – летальный. За период эпидемии болезнь преодолели 52 235 украинцев. За минувшие сутки зафиксировано 1987 новых случаев. Всего проведено 1416001 тестирования методом ПЦР. За минувшие сутки выздоровели 500 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3592 случая;

Волынская область – 5102 случая;

Днепропетровская область – 1966 случаев;

Донецкая область – 1234 случая;

Житомирская область – 2821 случай;

Закарпатская область – 6987 случаев;

Запорожская область – 1331 случай;

Ивано-Франковская область – 7805 случаев;

Кировоградская область – 764 случая;

г. Киев – 11814 случаев;

Киевская область – 4952 случая;

Львовская область – 13 111 случаев;

Луганская область – 243 случая;

Николаевская область – 981 случай;

Одесская область – 5909 случаев;

Полтавская область – 642 случая;

Ровенская область – 8460 случаев;

Сумская область – 1165 случаев;

Тернопольская область – 4626 случаев;

Харьковская область – 7493 случая;

Херсонская область – 334 случая;

Хмельницкая область – 1946 случаев;

Черновицкая область – 8926 случаев;

Черкасская область – 1286 случаев;

Черниговская область – 1468 случаев.

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