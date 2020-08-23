“Его проклятые твиты” – сестра Трампа распекла брата, не сдержав эмоций

Сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп Барри, которая занимала должность федерального судьи, в тайно записанном аудио заявила, что у ее брата нет “принципов” и “ему нельзя доверять”.

Об этом пишет The Washington Post.

В разговоре со своей племянницей Мэри Л. Трамп Барри раскритиковала политику Трампа в отношении мигрантов из Мексики, из-за которой детей разлучали с родителями, и назвала его бессердечным и беспринципным человеком.

“Если ты религиозный человек, ты бы хотел помогать людям, а не заниматься вот этим“, – сказала женщина.

Также она добавила, что Трамп совсем не читает докладов американских служб и ведомств.

“Его чертовы твиты и ложь… Его постоянная смена позиции и плохая подготовка… У него нет принципов. Никаких”, – заявила женщина.

По словам женщины, Дональду Трампу нельзя доверять.

“Его фальшь и жестокость. Дональд – жестокий человек”, – охарактеризовала брата Мэриэнн и добавила, что доверять ему нельзя.

Как пишет The Washington Post, ранее Барри избегала публично говорить о президентстве своего брата, будучи федеральным судьей. Иногда она публично высказывалась в риторике, далекой от жесткой риторики брата.

Как сообщал “источник”, президент США Дональд Трамп ретвитнул предполагаемую аудиозапись разговора пятого президента Украины Петра Порошенко с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом, опубликованную ранее народным депутатом Андреем Деркачом.