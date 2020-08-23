“Давайте представим, что я уверенный человек” – Зеленский дал Лукашенко совет

Президент Владимир Зеленский считает, что Александру Лукашенко нужно в короткие сроки провести повторные президентские выборы в Беларуси, чтобы поставить все точки над “и”.

Об этом он сказал в интервью Euronews.

“Давайте представим, что я увереный человек. Я уверен в выборе народа. Как я могу всех успокоить? Я бы точно сказал: “в течение месяца будет новое голосования. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать – вперед”. Я бы пригласил всех, всех международных наблюдателей. Я бы сказал народу Беларуси: “Пожалуйста, выбирайте, кого хотите“, – сказал он.

Зеленский считает, что после повторных выборов не остается никаких вопросов ни у белорусов, ни у мирового сообщества, ведь станет четко ясно, кто на самом деле победил.

Ранее “источник” сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в свежем интервью, которое он дал 22 августа телеканалу “Украина 24”, высказался на ряд важных тем. В частности, о переговорах по Донбассу, коронавирусе, зарплатах в Украине и ситуации в Беларуси.