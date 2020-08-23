Перестройка на осень началась: синоптики рассказали, когда ждать в Украине заморозков и снега

Синоптики дали свежий прогноз погоды на осень, прогнозируют “переходной” сентябрь и ранние заморозки на территории Украины.

Об этом сообщает “Обозреватель”.

“Понятно, что осенью температура снижается, солнце находится ниже над горизонтом. Это не меняется. Но дать детальный прогноз на осень – будет она сухая, холодная, дождливая – на основании предыдущих периодов нельзя”, – заметил синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.

В то же время синоптик сообщил, что сентябрь считается переходным месяцем – “уже не лето, но еще не осень, тем более с учетом изменений климата”.

“Как минимум, половину сентября в большинстве регионов Украины сохраняется летний характер погоды с отдельными вторжениями холодных воздушных масс. Такие вторжения кратковременные – на фоне теплой погоды, 25 или даже 30 градусов – могут быть отдельные периоды похолоданий на 3-4 дня. Но это еще не настоящая осень, это переходный период”, – пояснил он.

По словам синоптика, перестройка на осень уже началась. В частности, об этом свидетельствуют более низкие ночные температуры воздуха. Но за счет инерционности атмосферы, осень мы сможем почувствовать только во второй половине сентября, пообещал он.

Прогнозы народного синоптика Леонида Горбаня несколько иные. По его словам, подходящими для тех, кто собирается провести бархатный сезон в Одесской области будут только первых 4 дня сентября.

1-4 сентября днем воздух будет прогреваться до 25-27 градусов. “А начиная с 5 сентября температура резко опустится до 19-20 градусов. На таком уровне она продержится до 25 числа. А с 25 сентября температура понизится до 11-13 градусов”, – сообщил народный синоптик.

Он добавил, что “октябрь в Одесской области будет очень холодным”. В период с 1 по 10 числа воздух будет прогреваться до 12-14 градусов, затем неделю – 16-17 градусов, с 18 октября – на уровне 15-16 градусов.

По его словам, на юге Украины сентябрь будет достаточно дождливым. Небольшие осадки могут пройти 1-5 сентября, сильные дожди с 12 по 15 сентября и небольшой дождь 25 сентября. В октябре осадки ожидаются 10 числа, затем с 15 по 18 и 26 октября.

Для Полтавской и Киевской областей погодная ситуация будет другой, сообщил Леонид Горбань.

“Мои расчеты показывают, что дождь в сентябре в этих областях практически не перестает вообще. Температура 1-4 сентября на уровне 18-20 градусов, к 5 числу она падает до 15-17 сентября, и таким качелями через каждые 5 дней то повышается до уровня 20-24, то опять опускается на уровень 15-16 градусов. В последнюю декаду сентября температура опустится до 10-11 градусов”, – рассказал народный синоптик.

В октябре дожди в этих областях будут до 12 числа. А 28-29 октября ночью возможны заморозки, -1…-4 градуса, возможен снег с дождем.

“Весь октябрь будет холодным. До 14 числа температура будет держаться на уровне 14-16 градусов, с 15 до 25 числа – 11-12 градусов, а в последнюю неделю месяца – всего 3-4 градуса тепла”, – уточнил он.

Ранее “источник” сообщал, что в воскресенье, 23 августа, ожидается снижение температуры воздуха из-за прохождения по территории страны атмосферного фронта. Он принесет дожди и грозы в западных и северных областях Украины.