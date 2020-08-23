Украинских водителей предупредили о штрафах за “модные” номера – можно попасть на деньги

Водителей в Украине предупредили о том, что за ЗD номерные знаки, которые нынче стали модными, грозит штраф.

Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, немало объявлений об изготовлении номерных знаков в формате ЗD убеждают, что они соответствуют установленным требованиям ГОСТа, но это не так.

“Пункт 4.3 ГОСТа 3650: 2019 “Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие технические условия” четко говорит о том, что ГНЗ изготавливается путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали. Зато способ изготовления 3D номерных знаков предусматривает нанесение акриловых символов на внешнюю сторону алюминиевого знака. Вывод: 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям”, – отметил Белошицкий.

Он подчеркнул, что водителям запрещается управлять транспортным средством с номерным знаком, который не отвечает требованиям стандартов. За это предусмотрено штраф 170 грн. За совершение такого же второго правонарушения в течение года – штраф 255 грн. или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с изъятием транспортного средства или без такового.

Как сообщал “источник”, ранее украинских водителей предупредили об интересном “трюке” со штрафами за нарушение ПДД.