Под Винницей поймали опасного педофила, глумившегося над детьми

В пятницу, 21 августа, в Винницкой области задержали 52-летнего мужчину, который совершал развратные действия в отношении детей.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Предварительно известно, что злоумышленник демонстрировал детям видео порнографического содержания и совершал другие развратные действия. Из квартиры правонарушителя и его гаража изъяты планшет, телевизор, флеш накопители, детская одежда и другие вещественные доказательства.

Сейчас полицейские устанавливают количество детей, которые могли пострадать от действий педофила.

Злоумышленника задержали в его квартире в одной из многоэтажек районного центра, во время совершения очередного преступления.

Следствием готовятся необходимые материалы для сообщения задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения. Он задержан в процессуальном порядке и находится в изоляторе временного содержания.

По процессуального руководству прокуратуры расследуется уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Как сообщал “источник”, в Днепре направлен в суд обвинительный акт относительно музыкального руководителя одного из детских коллективов, которого подозревают в развращении 12-летней девочки.