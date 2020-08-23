Ученые разгадали тайну гибели “монстра”, жившего 240 млн лет назад – открытие поражает

Ученые из Университета Калифорнии в Дэвисе разгадали тайну гибели огромной морской ящерицы, похожей на дельфина, которая жила 240 млн лет назад.

Об этом сообщает Daily Mail.

У этого доисторического ихтиозавра были достаточно мощные челюсти, чтобы разорвать меньшую морскую ящерицу на куски перед тем, как съесть ее. Останки обнаружили в карьере на юго-западе Китая в 2010 году с более мелкой ящерицей-талаттозавром в желудке.

Считается, что ихтиозавры – это группа морских рептилий, появившихся в океанах после массового вымирания в пермском периоде около 250 млн лет назад.

У них были рыбоподобные тела, похожие на современных тунцов, но они дышали воздухом, как дельфины, киты и современные большие белые акулы – считается, что они были высшими хищниками.

Соавтор исследования, профессор Риосуке Мотани, сказал, что, несмотря на эту теорию, не было прямых доказательств того, что этот вид действительно был высшим хищником – до тех пор, пока они не изучили останки.

“Мы всегда предполагали по форме зубов и конструкции челюстей, что эти хищники, должно быть, питались крупной добычей, но теперь у нас есть прямые доказательства того, что это было так”, – сказал он.

По словам Мотани, содержимое желудка ихтиозавра не было вытравлено желудочной кислотой, поэтому он, вероятно, умер сразу после того, как проглотил этот продукт.

“На данный момент это превосходит наши первоначальные ожидания, и нам просто нужно посмотреть, что мы узнаем дальше”, – добавил исследователь.

Как сообщал “источник”, ранее в Мексике обнаружили огромный дворец майя. Строение имеет длину 55 метров, ширину 15 метров, а в высоту достигает 6 метров, состоит из шести комнат.