Австралию внезапно засыпало снегом, что стало шоком для кенгуру – фото и видео впечатляют

В нескольких штатах на юго-востоке Австралии выпал снег, местные жители наслаждались этим редким событием, несмотря на дикие ветры и сильный снегопад.

Об этом сообщает Reuters.

Фотографии заснеженных городов и пейзажей Нового Южного Уэльса (NSW), Виктории, столичной территории Австралии и островного государства Тасмания наводнили социальные сети.

В ряде альпийских регионов выпало более одного метра снега, и холода, вероятно, сохранятся в течение нескольких дней.

“Это потрясающе. Я думаю, что это лучше, чем Долина Перишер“, – сказал Радж Кумар.

Кумар приехал из Сиднея со своей семьей, чтобы увидеть снег в городе Оберон в Голубых горах Нового Южного Уэльса, районе, которому в прошлом году угрожали повсеместные лесные пожары.

Ранее “источник” сообщал, что несколько недель назад в австралийском городе Лонсестон впервые за 40 лет выпал снег, и местные жители восприняли это с таким энтузиазмом, что засыпали социальные сети прекрасными фотографиями.