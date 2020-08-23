Украинка в 102 года получила загранпаспорт – она мечтает воссоединиться с семьей

В четверг, 20 августа, 102-летняя уроженка села Маслии получила загранпаспорт, она собирается к родне в Санкт-Петербург (Россия).

Об этом сообщает KHARKIV Today.

“Пелагея Ивановна с дочерью пришла к нам на прием по поводу оформления загранпаспорта 4 августа. Так совпало, что как раз накануне Дня независимости Украины она получила документ. Женщина прожила непростую жизнь, работала на заводе, потеряла мужа, когда ей было 40 лет. Она сама подняла троих детей – двух сыновей и дочь. Все – очень образованные, интеллигентная семья. Дети, внуки, правнуки живут в Санк-Петербурге. Поэтому они приняли коллегиальное решение – забрать бабушку, чтобы она здесь не была одна”, – рассказала начальник Дергачевского районного отдела Миграционной службы Украины в Харьковской области Валентина Сосновик.

По ее словам, пенсионерка в день получения загранпаспорта приятно удивила сотрудников Миграционной службы прочтением стихотворения Тараса Шевченко “Заповіт”.

“Она бодрая, веселая, зашла сама, ее никто не заводил, и вышла сама. Сама расписывалась в анкете, цитировала “Заповіт” в знак благодарности. Она разговаривает хорошо, единственное – плохо слышит в силу возраста”, – отметила Сосновик.

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