Кошка ушла из дома и вернулась с запиской – ее содержание заставило хозяев хохотать

11-летняя сибирская кошка Тула каждый день вечером уходила из дома на некоторое время, но однажды она вернулась с запиской, которая повеселила ее хозяев.

Об этом сообщает Mirror.

По словам хозяйки, оказалось, что Тула отлично ориентировалась во времени суток. Каждый вечер она отправлялась в ресторан Toby Carvery в Суиндоне и просила еды у сотрудников и клиентов заведения, жалобно мяукая.

Как-то она вернулась с запиской, содержание которой гласило: “У этой кошки есть дом? Всегда в Toby Carvery”.

Хозяйка животного Николь рассмеялась и пошла в заведение, чтобы поговорить с его сотрудниками, наткнувшись там на свою любимицу. Они рассказали, что кошка часами мяукала, выпрашивая еды, до тех пор, когда с ней делились ужином.

Отмечается, что это не первый раз, когда Тулу ловят за поисками лучшей еды. Ранее она посещала местный дом престарелых, где ей давали мясную пасту.

Как сообщал “источник”, ранее навязчивый кот устроил собаке проверку на “прочность” – он решил достать пса, который явно не был настроен на дружеское общение. К счастью, из-за своего поведения кот отделался лишь легким испугом.