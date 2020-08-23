Какие знаки Зодиака в сентябре ждет серьезное испытание судьбы – гороскоп от Павла Глобы

Известный астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака в сентябре 2020 года окажутся перед роковым выбором.

Об этом сообщает ресурс slovofraza.com.

Tелец

Звезды настоятельно не рекомендуют вам бросать дела на самотек, опускать руки и расслабляться. Лучше контролировать ситуацию, прикладывая старания. Тогда Тельцы смогут изменить дела к лучшему.

В сентябре представители этого знака могут открыть собственное дело, бизнес. Лучше рискните, но с вниманием отнеситесь к возможным проблемам. В будущем это принесет свои плоды.

Дева

Для вас месяц будет сложным. Ожидаются ссоры с окружающими из-за вашей несдержанности.

Также звезды говорят о судьбоносном выборе. Глоба советует, выбирать человека, с которым вам комфортно.

Скорпион

Старайтесь правильно расставлять приоритеты, только так получится добиться цели. Если возьмете на себя много – много и потеряете.

В сентябре вы можете ощущать стресс и эмоциональное выгорание. Астропрогноз рекомендует отказаться от некоторых задач.

Kозерог

Правильно выбранные задания помогут прийти к успеху. Отказывайтесь от ненужной вам работы, а сразу приступайте к главному.

Звезды говорят, что правильным решением будет отказаться от лишней ответственности. Иначе вы можете пропустить массу хороших возможностей.

Как сообщал “источник”, звезды предвещают, что в конце августа для некоторых знаков Зодиака восторжествует справедливость: кто-то получит заслуженную награду, а некоторые зодиакальные представители будут наказаны.