Поздравления с днем флага Украины 2020: красивые открытки, стихи и проза

В воскресенье, 23 августа, отмечается День флага Украины – общегосударственный украинский праздник, который посвящен государственному символу.

“источник” публикует оригинальные поздравления с праздником.

День государственного флага Украины был установлен в честь многолетней истории создания Украины, государственной символики нашей независимой страны, а также с целью воспитания уважения граждан к государственным украинским символам.

Голубые небеса, желтые поля,

Это Украина – Родина твоя!

Это место где, каждый тебе рад,

Это ее символ, это ее флаг.

Так неси же гордо, смело,

Флаг родной страны.

Счастье, радость и удача,

Ей были суждены.

***

День Государственного флага

Напоминает об отваге,

Красивой нации, народе,

Что каждый на земле свободен,

Имеет право жить, любить,

Свою историю творить.

Пусть развевается наш флаг,

Народу счастья, больше благ.

***

С Днем флага Украины

Спешу поздравить всех,

Пожелать здоровье,

Счастье, радость смех.

Пусть уйдут несчастья

Подальше из страны,

Ведь бури и ненастья

Нам вовсе не нужны!

***

День госфлага отмечаем,

Поздравляю вас сердечно,

Развивается пусть прапор

В небе чистом бесконечно.

Символ веры и державы

Пусть нам счастье принесет,

Флаг двухцветный, славный самый

Пусть к нам радость привлечет.

***

День флага Украины отмечаем,

А это символ наш и знак,

Мы всем патриотичней быть желаем,

Ведь нашим предком был казак!

Недаром выбраны цвета,

Желтый-пшеница, синий-небо,

Для нас земля наша свята,

И флаг узнаем, где бы ни был!

***

Наш флаг государственный – символ державы,

Последняя – дом наш и счастья оплот,

Я всем нам желаю достатка и славы,

Пусть каждому в жизни все время везет,

С Днем Флага вас всех разрешите поздравить,

Удачи вам, мира, успехов во всем,

Чтоб нам Украину родную прославить,

И беды нам были бы все нипочем!

***

Наш мирный флаг бывал на баррикадах,

Светил нам в темноте, как огонек,

Он – наша вера, а еще награда,

Он – Украины радостный цветок!

И в мире, и в труде он рядом с нами,

Он славит мир, любовь и красоту,

Он реет над полями, над лесами,

Охватывая целую страну!

Пусть будет мир всегда на Украине,

Добро посеет, беды отведет!

И навсегда останется единой,

Страна моя, что движется вперед!