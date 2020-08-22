Поздравления с днем флага Украины 2020: красивые открытки, стихи и проза

В воскресенье, 23 августа, отмечается День флага Украины – общегосударственный украинский праздник, который посвящен государственному символу.
“источник” публикует оригинальные поздравления с праздником.
День государственного флага Украины был установлен в честь многолетней истории создания Украины, государственной символики нашей независимой страны, а также с целью воспитания уважения граждан к государственным украинским символам.
Голубые небеса, желтые поля,
Это Украина – Родина твоя!
Это место где, каждый тебе рад,
Это ее символ, это ее флаг.
Так неси же гордо, смело,
Флаг родной страны.
Счастье, радость и удача,
Ей были суждены.
***
День Государственного флага
Напоминает об отваге,
Красивой нации, народе,
Что каждый на земле свободен,
Имеет право жить, любить,
Свою историю творить.
Пусть развевается наш флаг,
Народу счастья, больше благ.
***
С Днем флага Украины
Спешу поздравить всех,
Пожелать здоровье,
Счастье, радость смех.
Пусть уйдут несчастья
Подальше из страны,
Ведь бури и ненастья
Нам вовсе не нужны!
***
День госфлага отмечаем,
Поздравляю вас сердечно,
Развивается пусть прапор
В небе чистом бесконечно.
Символ веры и державы
Пусть нам счастье принесет,
Флаг двухцветный, славный самый
Пусть к нам радость привлечет.
***
День флага Украины отмечаем,
А это символ наш и знак,
Мы всем патриотичней быть желаем,
Ведь нашим предком был казак!
Недаром выбраны цвета,
Желтый-пшеница, синий-небо,
Для нас земля наша свята,
И флаг узнаем, где бы ни был!
***
Наш флаг государственный – символ державы,
Последняя – дом наш и счастья оплот,
Я всем нам желаю достатка и славы,
Пусть каждому в жизни все время везет,
С Днем Флага вас всех разрешите поздравить,
Удачи вам, мира, успехов во всем,
Чтоб нам Украину родную прославить,
И беды нам были бы все нипочем!
***
Наш мирный флаг бывал на баррикадах,
Светил нам в темноте, как огонек,
Он – наша вера, а еще награда,
Он – Украины радостный цветок!
И в мире, и в труде он рядом с нами,
Он славит мир, любовь и красоту,
Он реет над полями, над лесами,
Охватывая целую страну!
Пусть будет мир всегда на Украине,
Добро посеет, беды отведет!
И навсегда останется единой,
Страна моя, что движется вперед!