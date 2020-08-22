Оккупанты уничтожили уникальное розовое озеро в Евпатории

Летом 2020 года в аннексированном Россией Крыму в Евпатории исчезла одна из достопримечательностей – розовое озеро Сасык-Сиваш.

Об этом в Facebook написал пользователь Игорь Курсов.

“Озеро просто исчезло оставив слой розовой соли, за все время его многолетнего существования это случилось впервые, причина этой экологической катастрофы простая, это песчаный карьер который в нарушение всех экологических норм устроен на берегу озера Сасык-Сиваш“, – сказано в публикации.

Автор добавляет, что из этого незаконного карьера песок вывозят самосвалами уже несколько лет. Вода уходит в возникшие пустоты, озеро умирает. Это грозит нарушением всей экосистемы. Скоро на озере исчезнут гнездования чаек и водоплавающей птицы.

Отметим, ранее Сасык-Сиваш был крупнейшим озером на территории полуострова Крым. Его площадь составляла 75 кв/км, а вот максимальная глубина – всего 1,2 метра, а средняя — 50 см. Уникальность Сиваша в его целебной грязи и необычной розовой соли, которая окрашивает также и воду.

Как сообщал “источник”, аннексированный РФ Крым страдает от засухи. Запасы в крымских водохранилищах, по сравнению с прошлым годом, “просели” более чем в два раза.