Калифорнию охватили лесные пожары: есть жертвы и десятки пострадавших

В американском штате Калифорния продолжают пылать сотни лесных пожаров. В пятницу, 21 августа, площадь возгорания увеличилась почти вдвое, став одной из крупнейших в истории штата.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По состоянию на 22 августа жертвами пожара стали 6 человек, пострадали 43 пожарных и мирных жителя. Огнем уже уничтожены более 500 домов и других зданий в штате. Более 175 тысяч жителей штата вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от огня.

Охваченная лесными пожарами территория уже превысила размеры штата Род-Айленд. Сейчас огонь приблизился к Санта-Крузу, городу с населением около 65 тысяч человек. Власти приказали жителям города готовиться к эвакуации.

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсон сообщил, что местные бригады тушат более 500 пожаров на территории штата, но этого недостаточно, он обратился за помощью к Канаде и Австралии.

Как сообщал “источник”, ранее в Калифорнии пронесся “огненный торнадо”, который возник в результате лесного пожара. Стихийное бедствие уничтожило более восьми тысяч гектаров леса.