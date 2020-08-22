В Одессе Дюка де Ришелье одели в украинскую вышиванку

В Одессе в рамках Вышиванкового фестиваля один из символов города – памятник Дюку де Ришелье – по традиции одели в украинскую вышиванку.

Об этом сообщает “Думская”.

Организатор фестиваля Наталья Мажарова рассказала, что в этом году впервые вышиванку для Дюка украсили не геометрическими орнаментами, а цветочными мотивами.

“Этот год очень сложный, поэтому мы решили немного украсить Дюка цветами, чтобы у людей поднималось настроение“, – рассказала Мажарова.

Вышиванку для Дюка подготовили мастерицы из Тернопольской области по мотивам вышивки 30-х годов.

Размер уникального изделия – в пять раз больше обычного мужского размера ХХL.

“Сначала дизайнер переработала узор с аутентичной мужской вышиванки 30-х годов, затем мастера на фабрике два дня 12 часов вышивали орнамент, и уже в Одессе швея за один день сшивала, подгоняла размеры”, – рассказала Мажарова.

Как сообщал “источник”, 22 августа в 20:30 в Киеве состоялась торжественная церемония поднятия самого большого Государственного Флага Украины в стране. Событие приурочили ко Дню Государственного Флага Украины и очередной годовщине Независимости Украины.