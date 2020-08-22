Антин Мухарский ответил на слова Снежаны Егоровой об украинских “героях-рагулях”

Шоумен Антин Мухарский отреагировал на резкие слова своей бывшей жены, скандальной украинской телеведущей Снежаны Егоровой, о постмайданной Украине и народных героях.

Соответствующую публикацию Мухарский сделал в Facebook.

В частности Егорова заявила, что ей не нравятся украинские “герои-рагули” и их “высокая суицидальная готовность”.

“Друзья, я жил с этим ежедневно с начала Майдана. Люди и структуры, которые шесть лет подряд уничтожали меня и мою репутацию, теперь взялись за тех, кто имеет хоть какую-то причастность к Майдану и российско-украинской войне. То, что только что было полем моей ежедневной личной битвы, стало достоянием широкой общественности“, – написал Мухарский.

Он добавил, что Егорова шесть лет не дает ему возможности нормально видеться с тремя их общими детьми. В последние два года она вообще прекратила всякие контакты детей с Мухарским из-за того, что он “”кончений нацик, фашист, моральный урод”.

“Лично для меня все, что сейчас так активно обсуждается в соцсетях – является давно привычной реальностью. А тем, кто забыл или не знал напоминаю: практически весь российскоориентированный украинский шоу-бизнес, политикум, бизнес-истеблишмент, мыслит так, как артикулирует это С.Е (Снежана Егорова, – “источник”). Вы все еще верите в возможность диалога с малороссами? Тогда Снежана Егорова идет к вам“, – с иронией пишет шоумен.

Ранее “источник” вспомнил несколько фактов из биографии Снежаны Егоровой, а также то, как ведущая развлекательных программ стала топ-скандальной персоной в Украине.