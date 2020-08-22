Как поднимали самый большой флаг страны: эксклюзивные фото и видео

В субботу, 22 августа в 20:30 в Киеве состоялась торжественная церемония поднятия самого большого Государственного Флага Украины в стране. Событие приурочили ко Дню Государственного Флага Украины и очередной годовщине Независимости Украины

Эксклюзивные фото и видео торжества сделал корреспондент “источника” Александр Гончаров.

Флаг подняли на 90-метровую высоту. Его можно увидеть практически с любой точки столицы.

Как сообщал “источник”, крупнейший Государственный флаг Украины подняли на высоту 90 метров. Весит он 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра. Самый большой государственный флаг можно будет увидеть и ночью, практически с любой точки столицы.