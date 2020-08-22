Ведущая Ольга Фреймут заразилась коронавирусом

Известная телеведущая Ольга Фреймут заболела COVID-19. В связи с болезнью ей пришлось срочно изменить рабочие планы.

Об этом сообщает Jetsetter.

38-летняя телеведущая в пятницу, 21 августа, должна была вести ежегодную церемонию награждения “ТОП-50 успешных женщин Львовщины”, но после информации о заражении Фреймут ведущую заменили.

Также Фреймут вынуждена была отказаться от ряда других запланированных мероприятий.

Как сообщал “источник”, президент Владимир Зеленский признался, что его 7-летний сын также переболел коронавирусной болезнью после того, как COVID-19 заразилась его жена Елена.

Также стало известно, что глава Тернопольской ОГА Владимир Труш заболел коронавирусом.