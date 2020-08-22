В США в зоопарке родился детеныш панды – появление малыша показали на видео

В Смитсоновском национальном зоопарке Вашингтона (США) большая панда родила здорового малыша после нескольких попыток неудачной беременности. Событие произошло вечером пятницы, 21 августа, и за появлением крошечного малыша можно было наблюдать в прямом эфире.

Об этом сообщает Popmech.

Лысый и слепой медвежонок, который размером примерно в 900 раз меньше матери, абсолютно здоров. Пол новорожденного малыша определят позже, а свое имя он получит через 100 дней. Служители зоопарка сообщили, что счастливая мама по кличке Мэй Сян сразу взяла детеныша и начала за ним ухаживать.

22-летняя медведица живет в зоопарке с 2000 года. С тех пор она пережила 7 псевдобеременностей, которые происходят у панд довольно часто. Забеременеть ей удалось только в результате искусственного оплодотворения.

“Я невероятно горжусь командами по уходу за животными и научными сотрудниками, чей опыт сыграл решающую роль в успехе в этом непростом случае”, – похвалил исследователей директор Смитсоновского зоопарка Эдриенн Марс.

На планете осталось всего 1800 особей большой панды, живущих в дикой природе, и 500 – в неволе. В 2016 году впервые за 10 лет ученые отметили рост популяции большой панды на 16%. На численность панд, которых любят во всем мире, влияет множество факторов – от уничтожения среды и вырубки лесов до изменению климата. Поэтому появление на свет детеныша Мэй Сян стало большим успехом для ученых и по-настоящему значимым событием.

Как сообщал “источник”, в Ньюквее в зоопарке пингвинам подарили генератор мыльных пузырей – такой детской радости от них никто не ждал.