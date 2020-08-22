Больше не планирую: Тихановская сделала заявление относительно повторных выборов

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что в случае проведения в стране повторных выборов не будет баллотироваться в президенты.

Об этом она рассказала в интервью “Белсат”.

Тихановская заявила, что она “более чем наелась политикой”.

“Безусловно, освобождение политзаключенных – это требование всех бастующих, всего белоруского народа. Я не планирую сама выдвигаться”, – сказала Тихановская, говоря о планах баллотироваться повторно.

Такое заявление Тихановской, которая сейчас находится в Литве, противоречит ее недавнему обращению к белорусам, в котором она заявила, что готова стать национальным лидером.

“Я готова взять на себя ответственность и выступить в этот период в роли национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов”, – заявляла Тихановская.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко поручил закрыть с понедельника, 24 августа, все бастующие предприятия.