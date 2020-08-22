Глава Тернопольской ОГА Труш заболел коронавирусом

Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш заявил, что заболел коронавирусом.

Об этом он написал в Facebook.

“Сейчас нахожусь на самоизоляции. Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие – не самое лучшее. Решать проблемы области в дальнейшем буду дистанционно. За время эпидемии мы уже выработали этот навык”, – говорится в сообщении.

При этом Труш рассказал, что общая ситуация с коронавирусом в Тернопольской области “печальная”.

“Коронавирус может снова парализовать Тернопольскую область, потому что статистика печальная. 207 новых случаев за сутки. Десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать. Это не просто цифры. Это человеческие жизни”, – рассказал он.

Труш работал в органах налоговой милиции государственной налоговой администрации в Ивано-Франковской области (2002-2008), главным специалистом службы безопасности и директором ООО “Игромир” (2008-2009), помощником-консультантом народного депутата Украины (2010) частным предпринимателем (2016 -2019), директором ООО “АВТ-Запад” (2019).

От 28 ноября 2019 до 19 марта 2020 – председатель Рогатинской райгосадминистрации.

Председатель Тернопольской ОГА с 19 марта 2020 года.

Как сообщал “источник”, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус утверждает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года.