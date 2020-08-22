Жара спадет и пройдут дожди: синоптик дала прогноз на праздничные дни

В воскресенье, 23 августа, ожидается снижение температуры воздуха из-за прохождения по территории страны атмосферного фронта. Он принесет дожди и грозы в западных и северных областях Украины.

Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Синоптик прогнозирует, что атмосферный фронт, идущий из Германии, 23 августа подойдет к западным областям Украины и принесет там дожди с грозами, снизив температуру воздуха до + 24 + 28 градусов.

На остальной территории в субботу ожидается сухая погода с температурой воздуха + 25 + 30 градусов.

“На День Независимости Украины фронт сдвинется далее, и потому дожди, кроме запада, достигнут еще и северной части (кроме Сумской области). Остальные области будут находиться в сухой воздушной массе”, – пишет Диденко.

Согласно прогнозу синоптика, в понедельник, 24 августа, в северных и западных областях ожидается + 23 + 26 градусов, жарче будет на востоке, юге и в центре – + 26 + 31 градус.

“В Киеве завтра, в День Флага, потеплеет до +28, +29 градусов, будет солнечно и сухо. На День Независимости в столице шансы на дождь, а температура воздуха снизится до + 23 + 25 градусов”, – отметила синоптик.

Как сообщал источник, по прогнозам синоптиков, осень в этом году будет теплее обычной, а лето продлится до конца сентября.