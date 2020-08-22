В Киеве осквернили скульптуру девочки возле мемориала Голодомора

В Киеве в ночь на 22 августа вандалы осквернили скульптуру “Горькая память детства”, более известную как “девочка с колосками”, установленную возле Национального музея Голодомора-геноцида.

Об этом говорится в сообщении на странице музея в Facebook.

Генеральный директор музея Олеся Стасюк сообщила, что злоумышленников было трое и акт вандализма был совершен сознательно.

“Ночью трое неизвестных сорвали постамент. Слава Богу, сам памятник не поврежден, потому что они не могли его поднять, он очень тяжелый”, – рассказала она в комментарии BBC News Украина.

По словам Стасюк, обстоятельства инцидента говорят о том, что это была спланированная акция.

“Они отвлекали охрану под видом пьяных, – рассказывает Стасюк. – Скульптуру очень трудно было сорвать, там нужен был автомобиль, поэтому это точно не пьяные сделали”.

Руководительница музея отметила, что на сознательный характер инцидента указывает и то, что он был совершен перед Днем Независимости, чтобы показать надругательство над памятью украинского народа.

Сообщается, что скульптуру “девочки с колосками” забрали на реставрацию, постамент вернут на место через месяц.

На месте инцидента работает полиция.

Как сообщал “источник”, в городе Мироновка Киевской области в ночь на 2 июня неизвестный разбил памятную доску, которая установлена в честь матерей погибших воинов АТО, оставив след от ботинка.