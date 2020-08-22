Найдено древнее захоронение времен царства Урарту – ребенка зарыли вместе с сокровищами

В Турции в 2750-летнем некрополе обнаружили останки ребенка с драгоценностями.

Об этом сообщает aa.com.tr.

Захоронение археологи нашли недалеко от города Ван в замке Чавуштепе. Город тогда был столицей Урартского царства, правившего на территории современной Восточной Анатолии с IX века до нашей эры до начала 6 века.

В некрополе хоронили элиту Урарту, которая жила там. Там же нашли и захоронение маленького ребенка, которому было три года на момент смерти. Он лежал рядом с богатой мебелью и драгоценностями: серебряными ожерельями, десятками серьг, брошью в виде льва и поясом, украшенный мифологическими персонажами. На каждой руке ребенка были браслеты с изображениями головы драконов.

Специалисты отмечают, что этот роскошный инвентарь является доказательством того, что элита Урарту с особой тщательностью хоронила маленьких детей, чтобы отправить их в загробную жизнь с ценными аксессуарами.

Как сообщал “источник”, в поселке Зализцы Тернопольской области археологическая экспедиция обнаружила захоронение XVII – начала XIX веков, в котором было десять человеческих скелетов, среди них – останки священника, девушки и ребенка.