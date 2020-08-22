Синдром жертвы: девушка, которую муж облил кипятком, приняла странное решение

Настя Шаповалова, которую год назад муж облил кипятком, вернулась к возлюбленному.

Об этом сообщает “Акцент” со ссылкой на слова учредителя благотворительного фонда в Запорожье Златы Некрасовой.

После такой трагедии Насте, у которой двое детей, помогало много неравнодушных людей. Сама пострадавшая рассказывала, что ее муж издевался над ней последние 8 лет.

Благодаря волонтерам девушку и ее детей обеспечили всем необходимым для жизни без мужа. Она получила комнату в общежитии.

Но, несмотря ни на что, Анастасия решила вернуться к тирану. Такое поведение называется “синдромом жератвы”, отметила Некрасова. По ее словам, таким жертвам насилия помогать сложнее. Завершение таких историй часто повторяется.

Напомним, в августа 2019 года в Запорожье 34-летний мужчина вылил на спящую сожительницу 24-летнюю Анастасию Шаповалову кипяток, а когда она попыталась бежать, он вылил на нее еще 4 литра горячей воды.

Как сообщал “источник”, в июле 2019 года от остановки сердца умерла Анастасия Ковалева, которую в Запорожье поджег жених. Ей было проведено две операции по пересадке кожи.