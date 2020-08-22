Косатка ударила и подбросила тюленя на высоту 15 метров – моряк заснял невероятное зрелище

В Канаде моряк стал свидетелем удивительного зрелища: косатка ударила хвостом маленького тюленя, который из-за этого подлетел вверх на высоту 15 метров.

Об этом сообщает The Sun.

51-летний свидетель такой картин успел сделать фото. Однако он управлял кораблем и не сразу понял происходящее. Уже дома моряк рассмотрел кадры и увидел, что косатка хвостом подбросила тюленя.

“Я никогда раньше не снимал что-то подобное на камеру. Я наблюдал за китами с 2005 года, но видел, как косатка проделывает это с тюленем или морской свиньей лишь несколько раз”, – сказал моряк.

По его словам, это невероятное зрелище показало силу и навыки косаток.

Как сообщал “источник”, в Южной Африке эксперт по акулам запечатлел на кадре прыжок акулы из воды во время охоты.