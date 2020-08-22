Что делают лисы в жилых домах, когда там никого нет – люди делятся забавными фото

Лисы отличаются своим любопытством – иногда они даже пробираются в дом людей, когда там никого нет.

Фото интересных случаев с пушистыми проказниками публикует ресурс Bored panda.

“Я думаю, что кто-то влюблен в мои рождественские украшения”

Женщина нашла лису, спящую на подстилке для кошки

Лиса решила вздремнуть в горшке

“Зашел на кухню только для того, чтобы найти лису, которая случайно решила пробраться в дом и вздремнуть на микроволновке”

“Один вчера зашел к нам в дом и съел мои наушники”

Как сообщал “источник”, в сети восхищаются удивительной дружбе между собакой породы такса и бенгальским котом, которые живут в штате Колорадо (США).