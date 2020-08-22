Появились фото с прощания с Патоном

В Киеве в субботу, 22 августа, прощаются с известным ученым, Героем Украины Борисом Патоном.

Фото сделал корреспондент “источника” Александр Гончаров.

На прощание пришли президент Владимир Зеленский с женой и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Также провести ученого в последний путь пришел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Ученого похоронят на Байковом кладбище около 13:00.

Напомним, что Борис Патон – был старейшим из академиков страны. Он автор более тысячи научных публикаций и свыше 400 изобретений. Основные работы Патона посвящены автоматической и полуавтоматической сварке.

Как сообщал “источник”, 19 августа в Киеве в 102 года скончался Борис Патон – выдающийся украинский ученый, многолетний президент Национальной академии наук Украины.