Навального в коме доставили в берлинскую больницу – фото и видео

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, которого отравили в аэропорту Омска, доставили в клинику Charite в Берлине (Германия).

Об этом сообщает “МБХ медиа”.

В медучреждение приехал правительственный кортеж с несколькими скорыми, в одной из которых находится Навальный. Политика уже занесли в больницу.

В фонде Cinema for Peace, который организовал перевозку Навального, заявили, что состояние политика оценивается как стабильное.

“Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники”, – заявил замглавврача больницы.

Утром самолет Bombardier Challenger 604, на котором перевозили впавшего в кому Алексея Навального, приземлился в аэрпорту Берлина.

Как писал “источник”, известный российский оппозиционер Алексей Навальный находится в глубокой коме после отравления.

Также в сети появилось видео, где слышно, как известному российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало очень плохо.