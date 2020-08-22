Ученые раскрыли загадку огромных размеров динозавров

Ученые изучили кости динозавров, чтобы понять, как их скелет справлялся с гигантскими нагрузками.

Об этом сообщает журнал PLOS One.

Как оказалось, главным строением скелета являлась трабекулярная кость – она легкая, но может удерживать большой вес. Если бы кости динозавров были тяжелыми, то они не смогли бы выжить в дикой природе.

Для такого открытия исследователи изучали образцы верхнего эпифиза большеберцовой кости и нижнего эпифиза бедренной кости с помощью компьютерной микротомографии.

Строение трабекулярной кости динозавров похоже на строение их у млекопитающих. Однако количество и размер трабекул (перегородок, образующих губчатую костную ткань) в кости у динозавров оказались обратно пропорциональны массе.

Ученые отметили, что пока они проанализировали недостаточное количество видов. Также в образцах костей могли не сохраниться какие-то особенности клеток.

Как сообщал “источник”, в Китае на территории провинции Гуйчжоу археологи нашли окаменелые останки пятиметрового ихтиозавра, который подавился четырехметровым морским ящером талаттозавром.