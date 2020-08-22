Ситуация ухудшается: в Украине поставлен новый антирекорд по коронавирусу

По состоянию на субботу, 22 августа, в Украине зафиксировано 2 328 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За прошедшие сутки в стране от COVID-19 умерли 37 человек. Но также сумели побороть болезнь 657 пациентов. Однако пока еще продолжают болеть 48 992 человека.
Всего за время пандемии в Украине зарегистрировано 102 971 заразившихся коронавирусом. За это время умерли 2 244 человека. Также 51 735 выздоровели.
За все время было проведено 1 400 726 тестирования методом ПЦР.
За сутки 21 августа коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 3 553 случая;
- Волынская область – 5 052 случая;
- Днепропетровская область – 1 932 случая;
- Донецкая область – 1 215 случаев;
- Житомирская область – 2 734 случая;
- Закарпатская область – 6 885 случаев;
- Запорожская область – 1 287 случаев;
- Ивано-Франковская область – 7 631 случай;
- Кировоградская область – 756 случаев;
- г. Киев – 11 507 случаев;
- Киевская область – 4 881 случай;
- Львовская область – 12 965 случаев;
- Луганская область – 232 случая;
- Николаевская область – 938 случаев;
- Одесская область – 5 788 случаев;
- Полтавская область – 636 случаев;
- Ровенская область – 8 383 случая;
- Сумская область – 1 145 случаев;
- Тернопольская область – 4 507 случаев;
- Харьковская область – 7 324 случая;
- Херсонская область – 332 случая;
- Хмельницкая область – 1 904 случая;
- Черновицкая область – 8 713 случаев;
- Черкасская область – 1 248 случаев;
- Черниговская область – 1 423 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 21 августа в Украине было зафиксировано 2 106 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как сообщал “источник”, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус утверждает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года.