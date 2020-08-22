Киев поставил рекорд по умершим от коронавируса за сутки

За сутки 21 августа в Киеве обнаружили коронавирус у 179 жителей, но также 7 пациентов скончались.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За все время пандемии в столице подтверждено уже 11 507 случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 165 киевлян.

За прошедшие сутки заболели:



100 женщин в возрасте от 21 до 79 лет;

63 мужчины в возрасте от 19 до 92 лет;

5 девочек от 2 до 14 лет и 11 мальчиков от 1 месяца до 8 лет;

заболели в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы попали 24 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 76 человек. Всего коронавирус преодолели 3 682 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 35, в Дарницком – 27 и в Днепровском районе – 25 случаев.

Как сообщал “источник”, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус утверждает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года.