Киев поставил рекорд по умершим от коронавируса за сутки

За сутки 21 августа в Киеве обнаружили коронавирус у 179 жителей, но также 7 пациентов скончались.
Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
За все время пандемии в столице подтверждено уже 11 507 случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 165 киевлян.
За прошедшие сутки заболели:
- 100 женщин в возрасте от 21 до 79 лет;
- 63 мужчины в возрасте от 19 до 92 лет;
- 5 девочек от 2 до 14 лет и 11 мальчиков от 1 месяца до 8 лет;
- заболели в том числе и 6 медиков.
В больницы столицы попали 24 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 76 человек. Всего коронавирус преодолели 3 682 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 35, в Дарницком – 27 и в Днепровском районе – 25 случаев.
Как сообщал “источник”, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус утверждает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года.