Зеленский дал срочное распоряжение в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский ездил с рабочим визитом в Николаевскую область, где дал срочное распоряжение в аэропорту.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

В Николаевском международном аэропорту было проведено срочное совещание по расширению перечня международных маршрутов. Это будет сделано в ближайшее время.

Также президент дал задание министру инфраструктуры Владиславу Криклию и народному депутату Давиду Арахамии срочно проработать вопрос оснащения аэропорта необходимым оборудованием для полноценного функционирования.

“Это надо сделать. Николаев будет иметь комфортный и современный аэропорт, увеличение пассажиропотока и грузоперевозок, улучшение сервисов для туристов и пассажиров будет способствовать росту инвестиционной привлекательности края. Уверен, такое развитие даст новые рабочие места и увеличение поступлений в бюджет”, – резюмировал Зеленский.

Отмечают, что в аэропорту Николаева провели реконструкцию взлетно-посадочной полосы и инженерных сетей, ремонтируют здания и сооружения аэропорта. Постепенно восстанавливается работа производственных служб аэропорта, обновляется специальная техника – для обслуживания воздушных судов, обеспечения авиационной безопасности. В карантин рос пассажиропоток и увеличивалось количество работников по сравнению с предыдущими годами.

“Мы хотим создать нормальные условия, сделать комфортный аэровокзал. С момента вылета из Киева люди за полчаса фактически уже будут на море”, – сказал руководитель аэропорта Федор Барна.

Как сообщал “источник”, в международном аэропорту “Борисполь” почти полсотни туристов не пустили в ОАЭ из-за тестов на коронавирус.