“Севилья” в финале победила “Интер”: форвард испанцев вошел в историю Лиги Европы

В пятницу, 21 августа, в Германии состоялся первый из еврокубковых финалов – в решающем матче Лиги Европы встречались миланский ФК “Интер” и испанская “Севилья”.

Об этом сообщает “Football.ua”.

В этом матче, форвард “Севильи” Люк де Йонг повторил достижение форварда “Милана” Пьерино Прати, который забил два гола головой в финале еврокубка. Прати в матче с “Аяксом” оформил хет-трик и помог итальянскому клубу выиграть Лигу чемпионов. Де Йонг также сумел забить два гола головой, став первым, кому это удалось сделать в финале Лиги Европы/Кубка УЕФА.

Счет в этой встрече был открыт уже на пятой минуте. Лукаку заработал пенальти и сам же его реализовал, выведя итальянскую команду вперед.

На 12-й минуте “Севилья” отыгралась. После паса с фланга Люк де Йонг классно пробил головой в угол ворот – 1:1. Де Йонг вывел “Севилью” вперед на 33-й минуте. После подачи стандарта де Йонг снова ударом головой пробивает ворота Самира Хандановича – 2:1.

Теперь уже черед быстро отыграться у “Интера”. После навеса в штрафную Годин ударом головой снова делает счет ничейным – 2:2.

Больше половины второго тайма обе команды сыграли в более прагматичный футбол. Лучший момент был у Лукаку на 61-й минуте, когда он не сумел переиграть голкипера, выйдя один на один.

На 74-й минуте “Севилья” забивает свой победный гол. Диего Карлос, в первом тайме привезший пенальти в собственные ворота, пробил ножницами, и мяч от ноги Лукаку залетает в угол ворот “Интера” – 3:2.

Для “Севильи” это уже шестой выигрыш титула Лиги Европы/Кубка УЕФА за последние 15 лет.

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