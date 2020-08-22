В Запорожье сняли на видео мощную пылевую бурю

В четверг, 20 августа, Запорожье накрыла непогода: там прошла песчаная буря.

Об этом сообщает “РИА Мелитополь”.

Порывы ветра в городе достигали 15-20 метров в секунду. Особенно сильный ветер был в Песках (4-й Южный микрорайон). Там ветер поднимал в воздух огромные клубы пыли и песка. Это затрудняло дыхание, а видимость существенно понизилась.

Однако ветер утих достаточно быстро, и шквальные порывы изменились на легкий дождь.

Как сообщал “источник”, 17 августа в районе села Алтестово Беляевского района Одесской области заметили смерч. Поток крутился с большой скоростью, затягивая в себя пыль.

А 11 августа на Днепр обрушилась непогода: там прошла сильная буря с ливнем и градом.